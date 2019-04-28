В ПНС заявили об участии иностранной авиации в боях над Триполи

Участие в столкновениях в районе ливийского Триполи принимают ВВС иностранных государств, заявил глава МВД заседающего в столице Ливии Правительстве национального согласия (ПНС Фаиза Сараджа) Фатхи Али Башага.

«У нас есть доказательства об участии иностранных самолетов», – передает его слова ТАСС.

Он заявил, что собирается привлечь к расследованию этого факта ООН.

«Таких возможностей, как у осуществившего вчера бомбардировку самолета, нет у Хафтара (командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар) и даже поддерживающих его арабских стран», – заявил Башага.

По его словам, самолет нанес удары с большой точностью, это, по его словам, могут позволить себе «только два арабских государства». Башага не уточнил, какие именно.

Ранее сообщалось, что в субботу вечером неопознанный беспилотный летательный аппарат нанес удары по Триполи. Также появились данные об ударе по международному аэропорту Митига.