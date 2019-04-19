Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России

Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.

«В какой-то момент мы решали, как правильно структурировать наш бизнес с юридической точки зрения, и пришли к тому, что ирландская юрисдикция – оптимальна. Среди плюсов – хорошее корпоративное право и низкий корпоративный налог 12,5%. Можно найти еще ниже, но это уже будет не так надежно и престижно, как в Ирландии. Мы же не первые, кто пришли сюда. Здесь находятся европейские офисы и Facebook, и Google. Дублин – это хаб для IT-бизнеса», – объяснил Игорь Бухманов в интервью «Медузе».

Сейчас в их компании работает 1100 сотрудников в 15 офисах по всему СНГ и в Ирландии.

«Мы считаем себя международной компанией со штаб-квартирой в Ирландии и офисами в СНГ. Вообще, весь менеджмент – в Дублине, оттуда управляют компанией. При этом, конечно же, наши истоки в Вологде. И сегодня большая часть компании говорит на русском языке», – добавил Игорь Бухманов.

Однако разработчики сообщили, что сейчас думают об отъезде из Ирландии.

«Ну и были мечты поехать пожить в Европе в англоязычной стране. Казалось, что там лучше. Мы тогда все в розовых очках видели. Сейчас мы уже поняли, что все не так просто», – добавил Игорь Бухманов.

Напомним, первую игру Бухмановы создали в 2001 году примерно за месяц. В 2004 году их доход достиг 10 тыс. долларов в месяц, в то время как «хорошая зарплата» в Вологде была 300 долларов.

По словам разработчиков, прорывом стал выход игры Township на мобильных платформах iOS (2012 год) и на Android (2013 год). Кстати, сейчас эта игра на пике по аудитории за свою историю – около 6 млн пользователей в день.

Ранее сообщалось, что уроженцы Вологды братья Бухмановы попали в список долларовых миллиардеров Bloomberg.