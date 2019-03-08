Беглов поздравил с 8 Марта многодетных мам

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильный дом, где поздравил многодетных матерей с праздником 8 Марта. Он вручил роженицам сертификаты на приобретение бытовой техники.

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу прибыл в роддом № 10 и поздравил многодетных мам Ольгу Баранову и Ирину Кузнецову с рождением малышей – Миши и Ромы. Кроме цветов он вручил женщинам сертификаты на приобретение бытовой техники.

Ольга Баранова, родившая четвертого ребенка в семье, получила сертификат на 40 тыс. рублей, Ирина Кузнецова, ставшая мамой в пятый раз – на 50 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора, Беглов подчеркнул, что правительство города приступило к исполнению положений послания президента России Владимира Путина и готовится к расширению петербургских программ поддержки семей с детьми.

В сопровождении главного врача Лады Ивановой Беглов осмотрел недавно отремонтированное дородовое отделение с именными палатами для самых обычных пациенток, арт-гостиной и спортивным залом.

«Роддом № 10 – один из лучших в нашем городе. В него вложены большие средства. Мы будем вкладывать серьезные деньги в родильные дома и в других районах, – сказал глава города. – Дети в Петербурге должны появляться на свет в самых лучших условиях. Родильный дом – храм для ребенка, и он должен быть передовым, инновационным».

Временно исполняющий обязанности губернатора поздравил коллектив роддома с женским праздником, поблагодарил акушерок за плодотворный труд и пожелал роддому № 10 новых успехов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, российские губернаторы активно поздравляли женщин с Международным женским днем.