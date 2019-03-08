Беглов поздравил с 8 Марта многодетных мам

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8 марта, пятница  |  Последнее обновление — 19:01  |  vz.ru
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Почему Газпрому нужны генералы

Ситуация в Газпроме выглядит не так радужно, как хотелось быФото: Сергей Портер/«Ведомости»/ТАСС
«Незаконченные заборы, ворота и дыра сзади, чтобы все тырить». Такими словами ситуацию в ключевой российской госкорпорации – Газпроме – описывает не кто-нибудь, а один из ее ведущих топ-менеджеров. А все началось с того, что президенту публично рассказали, как «пару лет назад была украдена труба стоимостью 1,8 миллиарда рублей». Подробности...
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Россия добилась «ядерной» независимости от Лукашенко

В том, что Россия теперь сама производит шасси для стратегических вооружений, есть и заслуга Лукашенко Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Политика импортозамещения увенчалась промежуточным успехом: российская армия приняла на вооружение многоосное шасси КамАЗ-7850, на которых теперь будут перемещаться ядерные ракеты «Ярс» и «Тополь». До сих пор они ездили только на шасси, изготовленных в Белоруссии, что позволяло Лукашенко шантажировать Россию. Но стоит ли полностью отказываться от белорусской продукции? Подробности...
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Госдеп лепит из «татарского активиста» нового Ленина

Батырхан Агзамов еще недавно был вовсе не «татарским активистом», а простым тувинским подросткомФото: кадр из видео
Финансируемое Госдепом США издание активно пиарит «татарского активиста» Батырхана Агзамова. Кто такой этот человек, каковы его политические взгляды, каким образом он из обычного тувинского подростка внезапно превратился в политического деятеля и какое отношение происходящее имеет к попыткам ослабить нашу страну? Подробности...
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Владимир Скачко: Говорят, что я развалил Украину

Владимир Скачко уверен, что ему уже подготовили камеру, в которой сидел Кирилл ВышинскийФото: TOPINFORM/Youtube
«Допрос шел четырнадцать с половиной часов без еды и воды. Это, согласно международным конвенциям, пытка. В ОБСЕ были страшно удивлены...» – рассказал газете ВЗГЛЯД независимый украинский журналист Владимир Скачко. СБУ инкриминирует ему «посягательство на целостность Украины». Есть ли шанс, что после президентских выборов «безпека» оставит журналиста в покое? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Мой подарок феминисткам на 8 Марта

Дмитрий Бавырин, журналист
Пришла пора вымарать имя насильника с московской карты. Виновность или невиновность Стрельцова не имеет значения. Ведь женщина же врать не станет. А если станет, то ей можно. Подробности...
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Победа женщин в СССР оказалась хуже поражения

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Странная, но характерная судьба праздника 8 Марта в России говорит нам по крайней мере об одном. О том, что судить о «женщинах вообще» невозможно – разве что в пределах учебников по анатомии или тостов на корпоративах. Подробности...
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«Передоз» с патриотизмом после 90-х России не повредит

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Кто-то верит в Ледовое побоище и 28 панфиловцев, кто-то считает это красивым мифом и откровенной выдумкой. Но нация не живет, если у нее нет героев, достойных подражания. Людям не за что биться и умирать. Все. Нации нет. Подробности...
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    Рекорды и достижения русских женщин

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      В России отметили 8 Марта

      В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественным
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      Путин поздравил женщин-полицейских с 8 Марта, сидя на коне

      Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздником
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      Росгвардия поздравила женщин календарем с котиками

      Росгвардия к Международному женскому дню выпустила календарь, главными героями которого стали суровые бойцы первого отряда специального назначения внутренних войск «Витязь» и котики. Мужчины сфотографированы в полной боевой экипировке, а коты – во всей своей красе
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            Беглов поздравил с 8 Марта многодетных мам

            8 марта 2019, 18:23

            Текст: Евгений Романов

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            Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил родильный дом, где поздравил многодетных матерей с праздником 8 Марта. Он вручил роженицам сертификаты на приобретение бытовой техники.

            Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу прибыл в роддом № 10 и поздравил многодетных мам Ольгу Баранову и Ирину Кузнецову с рождением малышей – Миши и Ромы. Кроме цветов он вручил женщинам сертификаты на приобретение бытовой техники.

            Ольга Баранова, родившая четвертого ребенка в семье, получила сертификат на 40 тыс. рублей, Ирина Кузнецова, ставшая мамой в пятый раз – на 50 тыс. рублей.

            Как сообщает пресс-служба губернатора, Беглов подчеркнул, что правительство города приступило к исполнению положений послания президента России Владимира Путина и готовится к расширению петербургских программ поддержки семей с детьми.

            В сопровождении главного врача Лады Ивановой Беглов осмотрел недавно отремонтированное дородовое отделение с именными палатами для самых обычных пациенток, арт-гостиной и спортивным залом.

            «Роддом № 10 – один из лучших в нашем городе. В него вложены большие средства. Мы будем вкладывать серьезные деньги в родильные дома и в других районах, – сказал глава города. – Дети в Петербурге должны появляться на свет в самых лучших условиях. Родильный дом – храм для ребенка, и он должен быть передовым, инновационным».

            Временно исполняющий обязанности губернатора поздравил коллектив роддома с женским праздником, поблагодарил акушерок за плодотворный труд и пожелал роддому № 10 новых успехов.

            Как сообщала газета ВЗГЛЯД, российские губернаторы активно поздравляли женщин с Международным женским днем.


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