Алену Апину раскритиковали за слова о Крыме в интервью Немцовой

Член экспертного совета при Госдуме по развитию СМИ Вадим Манукян раскритиковал заслуженную артистку России Алену Апину, которая в интервью Жанне Немцовой затронула тему территориальной принадлежности Крыма.

«Наш Крым, не наш Крым: у меня очень сложное отношение к этим событиям. С одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, конечно, он не наш. Я не могу сейчас говорить, потому что многого не знаю. Конечно, хочется, чтобы он был наш, и хочется, чтобы мы это все решили как-то полюбовно. Или же вообще не влезать в эту тему. Я сейчас по-русски буду как-то вилять хвостом и говорить всякие словоблудия», – заявила Апина в интервью Немцовой для Deutsche Welle.

В интервью DW Апина рассказала, что ее фамилия попала на скандально известный украинский сайт «Миротворец», на котором аккумулируются данные о «врагах Украины». «Знаю, что теперь туда (на Украину) я невъездная, потому что я пела в Архангельске, где за мной на сцене было написано «КрымНаш». А я же не смотрю, что на заднике написано», – призналась певица.

На эти слова артистки отреагировал член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ, блогер Вадим Манукян, который раскритиковал певицу за ее невнятную позицию.

«Яркий пример того, что некоторым артистам лучше не высказываться на политические темы, тем более во время зарубежной поездки. Любой ответ гражданина России по поводу Крыма должен заканчиваться словами: «Крым – это территория Российской Федерации». Все. Точка! А высказывания Апиной: «я буду хвостом вилять и говорить всякие словоблудия», «с одной стороны, Крым наш, а с другой стороны, Крым не наш» – вообще не выдерживают никакой критики. Если ты гражданин России, то будь им и веди себя достойно. А позиция и нашим, и вашим выглядит абсолютно неприлично», – заявил Манукян, передает РИА «ФАН».

По его словам, если во время интервью журналист задает провокационные вопросы, то на них лучше вообще не отвечать. «Лучше вообще пропускать подобные вопросы, отвечать фразой «No comments!», если по существу сказать нечего», — считает член совета при Госдуме.

«Но больше всего меня умилило, что, оказывается, на одном из концертов Апина пела на фоне баннера «КрымНаш» и даже не обратила на него внимания, а потом ее вдруг на Украину из-за этого стали не пускать. И это ее все еще почему-то удивляет! Апина высказывается на политические темы, будучи в Германии, и тут же сама признается, что в этом ничего не понимает. Чудеса! Зачем все это было делать?!» – добавил Манукян.

В прошлом году другая артистка Лайма Вайкуле попала в центр скандала, когда перед концертом в Одессе заявила, что не приехала бы в Крым ни за какие деньги. Ее подвергли жесткой критике, после чего она озвучила условия, при которых готова приехать на полуостров. Крым отреагировал на это заявление.