СБУ вывела на улицы Одессы спецназ

Служба Безопасности Украины вывела вооруженных автоматами спецназовцев на патрулирование улиц Одессы и ключевых объектов инфраструктуры, сообщают местные СМИ.

Сотрудники СБУ в полной экипировке замечены на Дерибасовской, в аэропорту, на морском, железнодорожном и автовокзале, сообщает одесское издание «Таймер».

Спецназ СБУ на улицах украинских городов. Грицак как бы намекает Авакову, кто в доме хозяин. pic.twitter.com/Fd92jYyUfE — Александр Коц (@sashakots) 30 марта 2019 г.

По официальной версии, сотрудники СБУ призваны обеспечить общественный порядок и предотвратить возможные попытки дестабилизации ситуации.

Ранее в Одессе трех бойцов Нацгвардии, заступивших на патрулирование накануне выборов президента Украины, сбил автомобиль.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



Напомним, 31 марта на Украине состоятся президентские выборы. Лидером в них, по последним социологическим опросам, выступает шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превышал 30% (среди молодежи его поддерживают почти 40%). Самого Порошенко готовы были поддержать около 17% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 12,5%. В субботу стало известно о множественных нарушениях «дня тишины» перед выборами на Украине.