Автомобиль врезался в солдат нацгвардии Украины в Одессе, один военнослужащий погиб

В Одессе автомобиль сбил трех солдат Нацгвардии, заступивших на патрулирование накануне выборов президента, один военнослужащий погиб, двое других попали в больницу, об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.

«Ужасная трагедия. Opel... несколько минут назад сбивает трех гвардейцев, которые накануне выборов заступили на патрулирование города. Один нацгвардеец погиб на месте, двое госпитализированы», – сообщил Князев в соцсетях, передает РИА «Новости».

Он отметил, что пострадали и три пассажира самого автомобиля, водитель был задержан.

Советник главы Нацполиции региона Руслан Форостяк пояснил, что автомобиль на большой скорости столкнулся с другой машиной и вылетел на тротуар, где были военнослужащие.

«Двое из наряда в тяжелом состоянии, за их жизни борются медики. В авто (с европейскими номерами) находилась женщина и несовершеннолетний ребенок, сам водитель и его пассажиры живы, однако получили телесные повреждения и направлены в медицинское учреждение», – рассказал Форостяк.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции.