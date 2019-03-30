Стало известно о множественных нарушениях «дня тишины» перед выборами на Украине

Уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что ей поступили многочисленные жалобы на агитацию в «день тишины» перед выборами президента Украины.

«Сегодня на горячую телефонную линию к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека поступают многочисленные обращения граждан о распространении предвыборных агитационных материалов в СМИ и интернете. Это является нарушением закона Украины «О выборах президента Украины», поскольку уже начался «день тишины», – сообщила Денисова в соцсетях, передает ТАСС.

Она также призвала участников избирательного процесса перестать публиковать политическую рекламу, выступления, интервью и распространять другие материалы о кандидатах.

«Граждане Украины должны окончательно определиться со своим выбором без какого-либо влияния», – заключила омбудсмен.

31 марта на Украине состоятся президентские выборы. Лидером в них выступает, согласно последним социологическим опросам, шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превышал 30% (среди молодежи его поддерживают почти 40%). Самого Порошенко готовы были поддержать около 17% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 12,5%.