Трампу отвели роль «спасителя еврейского народа»

Госсекретарь США Майкл Помпео признался, что верит в то, что американский президент Дональд Трамп «может быть призван спасти еврейский народ»; так глава внешнеполитического ведомства США прокомментировал планы Трампа признать Голанские высоты израильскими.

По словам Помпео, «возможно, что президент Трамп призван спасти еврейский народ». Ситуацию с «произраильским» президентством Трампа госсекретарь США считает «работой Господа», пишет The Hill.

По информации издания, об этом госсекретарь США заявил в интервью CBN в Иерусалиме. «Как христианин я, конечно, верю, что это возможно», – сказал Помпео в ответ на вопрос о том, является ли Трамп новой Эстер (в русском варианте – Есфирь или Эсфирь; библейская царица, убедившая персидского царя не истреблять еврейский народ. В воспоминание об этом событии был установлен праздник Пурим, который иудеи в этом году отмечали 21 марта).

Помпео также заявил, что администрация Трампа продолжит оказывать санкционное давление на Иран с целью ограничить масштаб его влияния на Ближнем Востоке.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила в четверг, что Трамп действует в интересах Израиля больше, чем любой другой президент за всю историю США. «Президент Дональд Трамп – это самый произраильский президент за всю историю нашей страны», – написала она в Twitter.

В четверг Трамп в твиттере заявил о признании израильского суверенитета над регионом Голанские высоты, которые Сирия считает своей территорией.

Турция предупредила, что решение Трампа приведет к росту насилия на Ближнем Востоке. Европейский союз заявил, что его позиция не изменилась, он не признает Голаны израильскими.

Сенатор Олег Морозов отметил, что Трамп «усиленно дразнит мировое сообщество и арабский мир». Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров подчеркнул, что высказывание Трампа может привести к нарушению хрупкого равновесия в арабском мире, против Израиля могут начаться провокации.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала планы Трампа узаконить 52-летнюю израильскую оккупацию Голан и разбиралась в том, поможет ли один твит премьеру Нетаньяху выиграть апрельские выборы в кнессет.