Лукашенко рассказал, как разозлился на Медведева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск отказался признавать в 2008 году суверенитет Абхазии из-за возможных санкций со стороны Запада.

«Я был готов подписать вечером указ о признании Абхазии. По крайней мере, я так сказал россиянам… Хавьер Солана, генсек НАТО бывший, он приехал ко мне, диктатору, вечером, долгий был разговор, хороший, и говорит: «Если вы признаете Абхазию, то, первое, мы вас отключаем от банковской системы, вы попадаете в полную изоляцию», – сказал Лукашенко, передает РБК.

Белорусский лидер рассказал, что после разговора с Соланой обратился к тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву с вопросом компенсации убытков Белоруссии после введения санкций, однако Медведев посоветовал Лукашенко решать эту проблему с занимавшим тогда пост премьер-министра Владимиром Путиным. Сообщается, что Лукашенко был разозлен таким ответом

«Я разозлился и говорю: «Слушайте, я президент и вы президент, вы мне задали вопрос – я отвечаю. Если вы не можете этот вопрос решить, отсылаете к премьер-министру, что он должен, тогда о чем мне с вами разговаривать? Зачем вы меня упрекаете, что я где-то кого-то не признал», – заявил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко выразил признательность Путину за понимание позиции Белоруссии, отказывающейся признавать Крым частью России.