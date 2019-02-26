В Совфеде предложили обследовать молодоженов на бесплодие

26 февраля, вторник | Последнее обновление — 19:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Режиссера Георгия Данелию вывели из искусственной комы
Разделы
Что скрывается за громкими отставками в Газпроме
Лавров назвал три условия мирного договора с Японией
Откровения Comedy Woman и Серебрякова вызывают брезгливость
Американские СМИ затравили подростка за «улыбку расиста»
России нужен закон Кирилла Толмацкого
Почему Россия без Украины может «сойти с рельсов»
Глеб Простаков, журналист
Доказывать российскому читателю, что большинство украинцев – вменяемые люди, которые оказались заложниками агрессивного меньшинства, реальных жестоких репрессий, а также ковровой пропаганды – дело неблагодарное. Подробности...
Впервые в истории США президентом может стать социалист
Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Образцом реального социализма средний американец считает не СССР, Кубу или Северную Корею, а соседнюю Канаду с её бесплатной медициной, развитым общественным транспортом и доступным высшим образованием. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Сказать «нет» антисемейной идеологии
Сергей Худиев, публицист, богослов
Отрывать детей от матери и отца – значит резать по живому. Когда режут, чтобы спасти жизнь, – это одно. Когда режут потому, что сочли семью странной, – совсем другое. Быть странным – это не преступление. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
Политические аксиомы Путина
Обсуждение: 11 комментариев
Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»
Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»Подробности...
Женщины по праву отмечают День защитника Отечества
День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»Подробности...
Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах
Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-ДабиПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook