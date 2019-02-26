В Совфеде предложили обследовать молодоженов на бесплодие

В комитете Совета Федерации по социальной политике находится на рассмотрении предложение по обследованию молодоженов на бесплодие, а также по формированию позитивного репродуктивного поведения в молодежной среде через приложения для телефонов, которые планируется распространять благодаря популярным блогерам.

Министерству здравоохранения предложили совместно с другими органами власти проработать «вопрос внедрения «Сертификата молодоженов» с целью обследования состояния репродуктивной системы лиц, вступающих в брак», пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы к заседанию круглого стола комитета Совфеда.

В это же время Минтруду, Минобрнауки, Минпросвещения и Минпромторгу предложили «разработать и внедрить массово через национальных лидеров в блогосфере геймифицированные интернет-приложения для мобильных устройств, формирующие позитивное репродуктивное поведение и пропагандирующие традиционные семейные ценности».

По данным материалов к круглому столу, в России из 78 млн женщин бесплодными являются около 6 млн, а среди мужчин страдают бесплодием 4 млн человек. Согласно исследованиям, за 13 лет количество бесплодных мужчин возросло на 80%.

«15% семейных пар страдают бесплодием, что является критическим уровнем для страны», – отмечается в материалах.

В материалах сказано, что ежегодно количество бесплодных возрастает примерно на 250 тыс., а население ежегодно теряет 750-800 тыс. человек.