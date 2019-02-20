Россия оказалась в аутсайдерах «рейтинга грехов»

Россия заняла третье место с конца в «рейтинге грехов» (Global Vice Index) агентства Bloomberg, которое оценивало доступность и стоимость наркотиков и наркотических препаратов в разных странах мира.

Агентство исходило из финансовой стоимости наркотиков, которые можно приобрести как легальным, так и нелегальным путем. Учитывались опиоиды (в том числе героин), кокаин, марихуана и амфетамины. Россия заняла 48-е место, еще два аутсайдера – Китай и Япония, пишет Bloomberg.

Оценивалась стоимость «корзины» из одного грамма каждого из этих наркотиков. Выяснилось, что в России ее стоимость составляет 174 доллара, тогда как в США – 846 долларов, в Китае – 735 долларов. Самые дешевые наркотики оказались в Лаосе – 21 доллар.

Также учитывалась доля средних доходов, необходимая для еженедельного поддержания зависимости. В США этот показатель составил 70%, в России – 82,7% (при среднем доходе в 211 долларов в неделю), в Китае – 93,6%.

Именно этот показатель считается ключевым в рейтинге, поэтому на первом месте в рейтинге стоит Люксембург, где на поддержание наркотической зависимости нужно тратить всего 9% от среднего дохода при стоимости «корзины» в 197 долларов. На втором месте Нидерланды, где корзина наркотических препаратов стоит всего 93 доллара, на третьем – Уругвай (39 долларов).

В индексе учитывалось не только нелегальное приобретение наркотиков – агентство указывает, что в ряде стран марихуана, кокаин и героин разрешены для медицинского, а где и для рекреационного использования.

При этом Bloomberg со ссылкой на доклад ООН указывает, что в последнее время возросло немедицинское использование отпускаемых по рецепту лекарств.

В этом году в России тема наркотиков снова стала актуальной после публикации статьи «Героин – собственность модели» в издании «Батенька, да вы трансформер», в которой рассказывалось о наркоманке Тэо, 10 лет употребляющей тяжелые наркотики и не считающей, что они мешают ей жить. После публикации ее арестовали, а в Сети появилось видео, на котором показана героиновая ломка девушки.