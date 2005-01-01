Американская ГАИ запретила автономер с русским матом

В Соединенных Штатах автомобильная инспекция попросила владельца электромобиля Tesla сдать номер XYECLA из-за его «вульгарности».

Об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказал владелец автомобиля, один из разработчиков компании Google, выпускник Саратовского госуниверситета Владимир Якунин, прикрепив к посту фотографию автомобиля белого цвета.

В официальном письме от местной автоинспекции, которое опубликовал Якунин, говорится, что символы XYE на номерном знаке могут «звучать как сленговое обозначение мужских гениталий на русском языке».

В автоинспекции отметили, что стараются предупредить случаи выдачи номеров, которые могут посчитать «плохим вкусом». Но иногда случаются ошибки, объяснили в ведомстве, и знак, который «отдельные представители общества» могут посчитать неуместным, все-таки выдают.

В итоге от Якунина попросили до 12 февраля вернуть знак обратно или попробовать оспорить решение.

В комментариях к посту Якунин рассказал, что этот автомобильный номер выбирал сам и платит за него 50 долларов в год.

Кроме того, в комментариях к посту выяснилось, что у знакомого Якунина тоже есть Tesla, номер которой написан как XYESLA.