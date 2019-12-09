ОСК запланировала построить серию атомных эсминцев

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) намерена построить большую серию атомных эсминцев «Лидер».

Об этом заявил президент ОСК Алексей Рахманов, передает ТАСС.

Ранее в ОСК сообщили о задержках в создании вертолетоносца, проект таких типов судов для ВМФ еще не утвержден, не определено место строительства.