Феминистка причислила студента ВШЭ Жукова к закрытому клубу детей из «хороших семей»

Политолог, феминистка Анна Федорова причислила студента ВШЭ Егора Жукова к закрытому клубу детей из «хороших семей».

«Меня поражает, что столько феминисток потратили столько сил и внимания на Егора Жукова. Везде пишут, что он неправ, что он же политолог, что он должен понимать, что феминизм это важно, что он не видит того и этого. И пишут про него, и пишут, и искренне расстраиваются. Зачем это все?» – написала Федорова на своей странице в соцсети Facebook.

«Человек – золотой мальчик. Из башни слоновой кости прямо в Вышку, оттуда на руках внесен на «Эхо» и в «Новую газету», интервью, толпа людей у суда, восторженные посты и мегахайп. И выход без потерь», – отметила Федорова.

«У нас в России есть оппозиция и оппозиция. Есть критично настроенные к власти люди – такие же люди, как мы. Из обычных семей, с разным бэкграундом, со своей историей социального роста. Это одно дело. А есть оппозиция детей из «хороших семей», с квартирами на Чистых Прудах, на которые у нас с вами в обозримом будущем никакой ипотеки не хватит, у которых всегда «народ плохой» и представление об этом народе очень лубочное. Которым плевать вообще на всяких феминисток там, женщин, «бюджетников» там каких-то нелепых и непонятных. Они про «любовь и свободу» и другие высокие материи будут рассуждать. И чего-то им там объяснять совершенно бесполезно. Это закрытый клуб, куда с улицы входа нет», – считает Федорова.

Ранее Егор Жуков в интервью телеканалу «Дождь» высказался на тему феминизма и патриархата.

Напомним, студент ВШЭ Егор Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 121 УК РФ). Через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря. Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое – в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

6 декабря Жукова приговорили к трем годам условно за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности. Ему также запрещено администрирование сайтов в течение двух лет. Прокурор требовал приговорить Жукова к четырем годам колонии общего режима.

Телеведущая Анна Шафран назвала приговор Егору Жукову «индульгенцией» на революцию.

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