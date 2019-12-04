В Совфеде оценили влияние высылки дипломатов на отношения с Германией

Высылка дипломатов России из Германии негативно повлияет на отношения между странами, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Этот инцидент, конечно, не прибавит энтузиазма в отношения России и ФРГ, негативное влияние будет», – сказал Климов, передает РИА «Новости».

По его словам, постановка вопроса о том, что сотрудники российского посольства или российских органов власти могут иметь отношение к чьему-либо убийству, недопустима.

В то же время Климов подчеркнул, что инцидент с высылкой дипломатов не повлияет на встречу в нормандском формате 9 декабря.

«Не вижу никакой связи между этими вопросами. Высылка наших дипломатов – это вопрос российско-германских отношений, а встреча в нормандском формате касается урегулирования на Украине. Россия заинтересована в мире и безопасности на Украине», – пояснил парламентарий.

Ранее МИД ФРГ объявил двух сотрудников посольства России в Берлине персонами нон грата.

Речь идет об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили 23 августа в центре Берлина. Подозреваемый якобы имеет российское гражданство. СМИ заявили, что за убийством грузинского боевика, который принимал участие в чеченской войне на стороне бандформирований, якобы могут стоять российские власти.

Россия в ответ на высылку дипломатов пообещала провести ответные меры.