Полиция расследует убийство охотничьих собак, в котором обвиняют кировского депутата

Правоохранительные органы инициировали проверку происшествия, в ходе которого убили двух собак в Кировской области, сообщили в региональном УМВД. СМИ сообщают, что собак якобы убил депутат законодательного собрания Кировской области Вячеслав Ягдаров.

«В отдел полиции поступило заявление от гражданина, который сообщил о своих убитых собаках, трупы которых он показывает на видео. На место выезжала следственно-оперативная группа, проводится проверка. В последующем материалы будут направлены в следственный комитет для принятия решения. Правонарушитель является депутатом, поэтому решение по нему могут принимать только следственные органы», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Региональное ЗСО на своем сайте опубликовало комментарий по поводу этого инцидента.

«Законодательное собрание Кировской области, безусловно, осуждает жестокое обращение с животными и информирует, что для дальнейших решений, в том числе по рассмотрению инцидента с позиций утвержденных правил этики депутатов, необходимо установить все факты произошедшего и получить правовую оценку случившегося», – отмечается в сообщении.

Видеозапись с застреленными животными опубликовал местный житель, в ролике он утверждает, что собак застрелил депутат, пишет кировский портал «Pro город».

Осторожно, в ролике демонстрируются сцены жестокости.

В феврале СМИ сообщали, что бывший военный прокурор подстрелил полицейскую собаку в Подмосковье.