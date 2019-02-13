Бывший прокурор в Подмосковье застрелил полицейскую собаку

Бывший военный прокурор подстрелил полицейскую собаку в Подмосковье, он принял питомца за дикое животное, сообщают СМИ.

Специалист-кинолог Светлана выгуливала собаку по кличке Ли в лесу у деревни Беляево Чеховского района Подмосковья, в какой-то момент по животному открыли стрельбу, передает РЕН-ТВ.

По данным телеканала, стрельбу якобы открыл бывший военный прокурор со своего дачного участка. Уточняется, что ружье он взял у соседа.

Он объяснил полицейским, что охотился на лис, которые убивали кур на территории его участка. Издалека ему показалось, что выбежавшее животное было лесным хищником.

Первый выстрел угодил в лапу собаки. После этого она побежала к кинологу, которая криками пыталась привлечь внимание стрелка. Вторым выстрелом открывший огонь мужчина убил собаку.

«Первое ранение было, она пыталась отбежать ко мне. Она бежала раненая ко мне. И здесь вот она умерла. Здесь моя девочка умерла», – рассказала женщина.