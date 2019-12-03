Соловьев: Карьера Горбачева – от президента СССР до рекламщика пиццы

Реклама американской пиццерии с участием президента СССР Михаила Горбачева стала последним ударом по его репутации для многих людей, заявил газете ВЗГЛЯД известный телеведущий Владимир Соловьев.

Ранее американские СМИ сообщили, что бывший президент СССР Михаил Горбачев в 1997 году снялся за 1 млн долларов в рекламе пиццы «Pizza Hut» ради денег «из-за бедности». Сам Горбачев заявил, что в деньгах не нуждался, и подобные публикации его обижают.

«Когда эта реклама появилась – задела меня как гражданина. Президент моей страны, хотя и бывший, снимается в рекламе пиццы. Это насколько же надо не уважать свой предыдущий жизненный опыт и страну. Хотя очевидно, что страну Горбачев и не уважал, иначе бы никогда не допустил бы того, чтобы его президентство так закончилось», – говорит Соловьев.

Реклама стала последним ударом по остаткам репутации Горбачева для многих людей, уточняет журналист. Есть понятие «уважение к должности», определенные традиции, и в нашей стране такое поведение всегда считалось неприемлемым.

«Должно же быть у человека хоть какое-то самоуважение. Опуститься от президента СССР до персонажа, рекламирующего пиццу. Ну и карьеру сделал Михаил Сергеевич», – сказал Соловьев.

Журналист Анатолий Вассерман добавляет, что не верит в слова Горбачева о том, что деньги ему были не нужны. Он вспоминает, что в деньгах экс-президент СССР все же нуждался. Пенсия после развала Советского Союза упала до двух долларов в месяц, а его фонду требовалась материальная поддержка.

«Горбачев либо действительно жил бедно, либо опирался на какие-то накопления, полученные не совсем обычными в то время путями. И раскрывать эти накопления ему не очень хочется. Он выжил, не помер с голоду, а с такой пенсией это было совершенно неизбежно», – замечает Вассерман.

Горбачева неоднократно критиковали за съемки в рекламе. Помимо рекламы пиццы он также снимался в ролике Австрийских железных дорог и участвовал в фотосессии, посвященной дорожным сумкам Louis Vuitton.

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