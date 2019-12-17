Депутата задержали по делу о хищении 20 млн рублей у Газпрома в Ленобласти

Следственный комитет сообщил о задержании сотрудниками ФСБ депутата Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия» Елены Маханек по делу о хищении у дочерней структуры Газпрома более 20 млн рублей, сообщила пресс-служба СК.

«17 декабря Маханек, являющаяся депутатом Законодательного собрания Ленинградской области, следователями совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержана в качестве подозреваемой, решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Фигурантом этого уголовного дела, по данным СК, также является задержанный в январе заместитель председателя правительства Ленинградской области по ЖКХ и энергетике Олег Коваль.