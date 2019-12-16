Симоньян похвалила взломавших эфир испанского телеканала хакеров

Главред RT Маргарита Симоньян рассказала о хакерах, которые взломали эфир испанского телеканала, включив на нем трансляцию интервью RT с бывшим лидером Каталонии Карлесом Пучдемоном.

«Хакеры взломали испанский канал +24 и врубили вместо их эфира наш. У нас как раз шло интервью с Пучдемоном, главным по независимости Каталонии. Наш эфир транслировали весь вечер», – рассказала Симоньян в своем Telegram.

Она подчеркнула, что телеканал не имеет никакого отношения к случившемуся. «Мы не знаем, кто это сделал. Честное пионерское. Но красиво, че», – сыронизировал главред RT.

Ранее Симоньян прокомментировала слова американского режиссера Оливера Стоуна о том, что он смотрит новости только на телеканале RT.