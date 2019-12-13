Симоньян отреагировала на слова Стоуна о просмотре новостей только на RT

Главред RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова американского режиссера Оливера Стоуна о том, что он смотрит новости только на телеканале RT.

«Я смотрю только новости российского канала RT. Я ему верю больше, чем североамериканским СМИ, которые являются чистой пропагандой», – процитировала Симоньян слова Стоуна в своем Telegram-канале, передает RT.

Она отметила, что режиссер сказал это «не в ответ на наш вопрос, не по нашей просьбе и даже не в нашем присутствии».

«Мне нравится наша аудитория», – отметила главный редактор телеканала.

Стоун упомянул RT в своей благодарственной речи в Университете Буэнос-Айреса, где он был удостоен докторcкой степени, сообщает Prensa Latina.

Напомним, о просмотре новостей на канале RT также заявляли основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс и сербский режиссер Эмир Кустурица.