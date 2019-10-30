RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»

Телеканал RT опубликовал видео после критики со стороны Алексея Навального, заявившего, что телеканал никто не смотрит.

«Это Роджер Уотерс, основатель группы Pink Floyd, он живет в Америке и никогда не смотрит RT… А это Эмир Кустурица, знаменитый режиссер, он живет в Сербии и тоже никогда не смотрит RT», – в шутливой форме утверждает закадровый голос.

После этого в ролике приводятся отрывки из интервью Уотерса и Кустурицы, они заявляют, что все же смотрят телеканал, передает RT.

В видео (газета ВЗГЛЯД по закону о СМИ не может опубликовать этот ролик из-за содержащегося в нем мата) также упоминается движение «желтые жилеты», участники которого проводят протестные акции во Франции. На одной из акций в апреле в Париже был развернут плакат с благодарностью RT за беспристрастное освещение протестов.

Ролик также рассказывает об арабских и латинских странах, которые также «никогда не смотрят RT». При этом на экране приводятся результаты исследований по аудитории СМИ, которые показывают лидирующие позиции RT.

Также упоминается американский тележурналист Ларри Кинг, который «тоже никогда не смотрит RT», потому что «он сам работает на RT».

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя слова Алексея Навального о «чучундриках» и «свинобомжах», выразила мнение, что такие выражения используют те, кто неудержимо стареет, но все еще надеется понравиться младшему поколению.