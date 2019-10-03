Симоньян прокомментировала слова Навального о «чучундриках»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя слова Алексея Навального о «чучундриках» и «свинобомжах», выразила мнение, что такие выражения используют те, кто неудержимо стареет, но все еще надеется понравиться младшему поколению.

«Вот что бывает, когда неудержимо стареешь, а все еще хочется нравиться молоденьким. «Чучундрики и свинобомжи». Напомнило покойного Батьку Кондрата (бывшего губернатора Краснодарского края Николая Кондратенко – прим. ВЗГЛЯД) с его незабвенными «сионистами и курощупами». «Боброедка» все же было как-то метафоричнее», – написала Симоньян в Telegram.

Так она прокомментировал реакцию Навального на публикацию в Twitter, где сравнивалось количество просмотров прямого эфира RT о митинге в Москве 29 сентября и прямой трансляции на канале Навальный Live. В частности, блогер использовал такие слова, как «чучундрики», «свинобомжи» и «свинобомж-шоу», передает RT.

29 сентября в Москве на проспекте Академика Сахарова прошел митинг. По словам организаторов, акция проводилась в поддержку фигурантов дела о несанкционированных протестах в российской столице. По официальным данным МВД, митинг посетили около 20 тыс. человек.