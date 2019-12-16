Определены сроки сдачи фрегата «Адмирал Касатонов» и корвета «Гремящий»

Построенные на «Северной верфи» фрегат «Адмирал Касатонов» и корвет «Гремящий» должны быть переданы ВМФ в районе новогодних праздников, заявил гендиректор предприятия Игорь Пономарев.

«Если военных все устроит и у них не будет вопросов к корабельным системам и комплексам вооружения, то мы рассчитываем подписать передаточные акты в районе новогодних праздников. <...> Пока остается неопределенность по дате подписания приемно-передаточных актов, я сейчас не могу ее назвать», – передает ТАСС слова Пономарева.

Он напомнил, что оба корабля находятся на этапе государственных испытаний.

«Корабль – живой организм, сроки его передачи Минобороны зависят от того, как он себя покажет в условиях испытаний, на стрельбах. Значительная часть испытаний пройдена, остался последний рывок. Но проверка военной техники уже показала, что «Гремящий» может выполнять заявленные в его технических характеристиках задачи», – уточнил глава предприятия.

Говоря о планах на следующий год Пономарев отметил, что верфь должна спустить на воду корвет «Ретивый», фрегат «Адмирал Головко» и несколько рыболовецких судов.

Кроме того, он сообщил, что судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» в настоящее время проходит плановые испытания на заводе. По результатам эксплуатации головного судна «Эльбрус», в том числе по итогам недавнего кругосветного плавания, в проект вносится ряд изменений для улучшения эксплуатационных характеристик корабля.

Он добавил также, что завершается формирование корпуса на корвете «Меркурий».

«Спуск «Меркурия» (проект 20386) на воду намечен на 2021 год», – сказал Пономарев.

По его словам, на корвете завершается формирование корпуса, на Средне-Невском судостроительном заводе к нему изготавливается композитная надстройка.

«Сейчас на заказе рабочие делают фундаменты под различное оборудование, устанавливают доизоляционное насыщение, начинают изготавливать трубопроводы», – уточнил он.

Напомним, в конце ноября Министерство обороны сообщило, что новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России до конца 2019 года.

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