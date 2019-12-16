«Квартал 95» напомнил Зеленскому о несдержанных обещаниях

Артисты юмористической студии «Квартал 95» в ходе одного из последних выступлений исполнили песню о невыполненных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского.

«Весна прошла давно, еще не сел никто, а что зимой у вас сажать не принято?» – спели артисты.

Видео выступления опубликовала в Instagram пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

Судя по размещенным в Facebook кадрам с выступления, Зеленский сам присутствовал на концерте.

Зеленский был основателем и худруком «Квартала 95». После избрания на пост президента он отошел от руководства коллективом.

В октябре артисты студии «Квартал 95» выразили мнение, что хор имени Веревки незаслуженно подвергается информационной атаке на Украине после исполнения песни о поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.