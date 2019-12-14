Швейцарские СМИ сочли «двойной пощечиной» Турции решения конгресса США

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung пишет, что американские конгрессмены, которые уже давно «вне себя от ярости» из-за покупки Турцией российских ЗРК С-400, наконец-то ответили Анкаре. Издание отмечает, что США «отвесили Турции двойную пощечину»: признали геноцид армян и ввели санкции.

Автор статьи Петер Винклер утверждает, что помимо покупки С-400 США «привела в ярость» и военная операция Турции на севере Сирии, передает RT.

Журналист Neue Zürcher Zeitung пишет, что наконец-то конгресс США отреагировал и «отвесил Турции двойную пощечину». Он отмечает, что «первая затрагивает больную тему»: сенат США впервые формально признал геноцидом «турецкую резню армян» в 1915 году.

При этом, автор уточняет, что это «символический шаг», и принятая резолюция никого ни к чему не обязывает, однако этим американский конгресс «сильно задел Турцию за живое».

По мнению Винклера, «вторая пощечина» – это закон, который предусматривает санкции против Турции.

Ранее на той неделе сенат конгресса США принял резолюцию, согласно которой Вашингтон официально признает геноцид армян.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что законопроект о признании геноцида армян в США является «ударом ниже пояса» для Анкары.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом решении, на которое США не решались долгие годы.

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