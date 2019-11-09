Зеленского высмеяли за слова об изобретениях украинцев

Пользователи Сети высмеяли заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что украинский народ изобрел первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и целый ряд других изобретений.

Комментаторы отметили, что Украина не впервые «выдает желаемое за действительное».

«Это мелочи для нации, вырышвей Черное море!», – отметил Alexander Trevor в Twitter.

«А что поделаешь если они работают по принципу. Если истории нет, то ее нужно придумать», – добавил Сергей Беликов.

«Иисус Христос тоже шароварник, если верить тем же источникам», – отметила Swiss Vatnik.

«Пора бы всем уже привыкнуть, что в мире все создано руками украинцев», – написал один из пользователей.

Ранее Зеленский на Киевском международном экономическом форуме выступил с утверждением, что украинцы подарили миру первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли.

Также, по его словам, украинский народ создал PayPal и WhatsApp, компакт-диск, почтовый индекс, технологию электрического трамвая и построил самый большой в мире самолет.