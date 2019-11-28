Медведев поручил изучить вопрос объединения надзорных органов с похожими функциями

Объединение надзорных и контрольных органов может быть разумным решением, если их функции дублируются, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

В четверг первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства предложил рассмотреть вопрос о сокращении части надзорных органов одновременно с реализацией регуляторной гильотины.

«Очень много надзорных органов и, может быть, нам одновременно с регуляторной гильотиной посмотреть еще раз на предмет сокращения их количества. Это как раз вписывается в те решения, которые мы приняли по оптимизации численности государственных служащих», – сказал Силуанов.

Премьер поддержал это решение. «Для бизнеса важно не сколько будет контролей, а сколько бумажек будет приходить. Если из одного органа – это одно, если из двух – это другое. Общее соединение в ряде случаев надзорных функций, там где этом разумно, где это возможно, наверное, это можно сделать», – заявил он, передает ТАСС.

В связи с этим Медведев поручил доработать и внести законопроекты о реформе контрольно-надзорной деятельности на рассмотрение в Госдуму.