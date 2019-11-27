Медведев в прямом эфире 5 декабря подведет итоги года

Глава российского правительства Дмитрий Медведев 5 декабря в прямом эфире на ТВ подведет итоги работы кабинета министров и расскажет об основных задачах, стоящих перед правительством, сообщает пресс-служба кабмина.

«5 декабря Дмитрий Медведев в прямом эфире подведет итоги года в интервью представителям двадцати телеканалов первого и второго мультиплексов. В ходе интервью Дмитрий Медведев подведет итоги социально-экономического развития страны и работы правительства в уходящем году, расскажет об основных задачах, стоящих перед кабинетом министров», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

«Разговор с Дмитрием Медведевым» в 12.00 5 декабря в прямом эфире начнут транслировать телеканалы «Россия 1», «Россия 24», ОТР, «Мир», «Мир 24», «Звезда», а также «Радио России», «Вести FM» и радио «Маяк». Также прямая трансляция интервью будет доступна в официальных каналах правительства в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube.

Основные тезисы также будут размещаться в аккаунте правительства в Twitter, а кадры бэкстейджа и репортаж с площадки интервью будут доступны в официальном аккаунте правительства в Instagram.