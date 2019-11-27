Медведев в прямом эфире 5 декабря подведет итоги года

Взгляд
27 ноября, среда  |  Последнее обновление — 13:29  |  vz.ru
Разделы

Украина угрожает воровством газа

Подписание транзитного контракта с Украиной еще возможноФото: Gleb Garanich/Reuters
«Нафтогаз» рассказал, что будет делать с российским газом, если его транзит в Европу с нового года пойдет без контракта. Ответ очень похож на угрозу воровства топлива. Но в этом ответе есть и положительные изменения: если раньше Киев называл такой газ контрабандой, то теперь – «газом неопределенного собственника». Что значат эти заявления «Нафтогаза» и какие угрозы они несут для Газпрома? Подробности...
Перейти а раздел…

«Единая Россия» отрывается от оппозиции

По данным социологов, допустимый рейтинг «Единой России» превышает 60 процентовФото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
На выборах в Госдуму «Единая Россия» не будет блокироваться ни с какими политическими силами и не станет «расторговывать» с соперниками регионы, отказываясь от выдвижения своих кандидатов в отдельных округах. Партия удерживает политический центр, ее допустимый рейтинг превышает 60%, отмечают эксперты, поэтому ей не нужны ситуативные союзы с конкурентами ни слева, ни справа. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему жертвы наводнения в Тулуне живут в бесчеловечных условиях

Лилия Черепанова и ее дом на ПесочнойФото: Юрий Васильев/Взгляд
Этим летом наводнение в Иркутской области оставило без крова десятки тысяч людей. А наступившая зима стала очередным испытанием для переживших удар стихии. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснял, куда бегут от последствий стихии жители Тулуна и дождались ли они помощи от местной власти.  Подробности...
Перейти а раздел…

Соратники Горбачева попали под следствие

Летом 1988-го Милош Якеш (слева) в Варшаве с Михаилом Горбачевым, Войцехом Ярузельским и Николае ЧаушескуФото: Юрий Лизунов, Александр Чумичев/ТАСС
Бывших руководителей социалистической Чехословакии хотят судить – полиция возбудила против них уголовные дела. Политический характер решения не вызывает сомнений, ведь привлекать к ответственности почти столетних старцев, уже три десятилетия пребывающих на пенсии, можно только от не очень хорошей жизни нынешней политической элиты. Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Хватит оправдываться перед Западом

Дмитрий Родионов, политолог
Сегодня в процессах по «керченскому инциденту» мы видим, что Россия больше не оправдывается. Она обвиняет. Хорошо бы, чтоб это стало не единичным случаем, а постоянной практикой. В политике – как в футболе: не забиваешь ты, значит, забивают тебе. Подробности...

Спасибо, ВАДА, мы займемся массовым спортом

Сергей Мардан, публицист
У нас есть целых четыре года для того, чтобы спокойно и вдумчиво рассмотреть вопрос, зачем нам нужен спорт и сколько – а главное, зачем – мы готовы на него тратить. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Интеллектуальная свобода не равна истерике

Андрей Быстрицкий, Профессор, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ
Cвобода слова – общегражданское право. И оно в равной мере принадлежит и профессорам, и водителям такси, и врачам, и летчикам, и писателям, и полицейским. Поэтому поразительно, что кое-кого удивила негативная реакция довольно значительного числа граждан России на посты Гусейнова. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    Что потеряет российский спорт от решения ВАДА

    Белоруссию опять переименовали

    Жестокую казнь в Сирии повесили на русских

      Перейти а раздел…

      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

      Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели
      Подробности...

      Tesla представила футуристический пикап Cybertruck

      Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года
      Подробности...

      В Москве запустили МЦД

      В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицы
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

        Zero Waste Shop: Первый безотходный стартап в Москве

          Перейти а раздел…
          Сталкивались ли вы со случаями насилия в своей семье?
          • Да

          • Нет

          К какому поколению вы себя относите?
          • Поколению «бумеров» (40-60-е годы XX века)

          • Поколению X, «потерянному» (60-80-е годы XX века)

          • Поколению Y, «миллениалам» (80-90-е годы XX века)

          • Поколению Z, «зумерам» (родившиеся после 2000 года)

          Школьников в Якутии обязали ежедневно исполнять гимн России. А вы знаете слова гимна наизусть?
          • Да

          • Нет, но планирую выучить

          • Нет, и не планирую учить

          • Я не гражданин России

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперт объяснил нежелание Турции «защищать» Восточную Европу от России
              Туроператор рассказал о состоянии россиян в Доминикане после тяжелой аварииВ Совфеде ответили на требование шведов и прибалтов «уважать целостность» УкраиныНа МКС сломались все туалетыНа Украине назвали «цирком» нежелание покупать газ в России
              Песков ответил на вопрос о возвращении Киеву «пропавшей» с кораблей сантехникиApple по требованию Госдумы признала Крым российскимНа Украине отменили тендер на закупку российского угляВ России оценили попытки Украины жить по европейским газовым правилам
              Будущий глава ВАДА оценил перспективы проведения матчей ЧЕ по футболу в РоссииЧлена ОП не пустили на борт «Аэрофлота» с замороженной рыбойМедведчук заявил об отказе Киева рассматривать предложения по миру в ДонбассеПутин рассказал о несогласии родителей с его занятиями самбо

              Главная тема


              Соратники Горбачева попали под следствие

              особый случай


              Главком ВМФ сфотографировался под портретом победившего русский флот японского адмирала

              исторический конфликт


              Алиев потребовал от Армении снести пямятник «фашисту» Гарегину Нжде

              жесткая позиция


              Турция заблокировала план НАТО по «защите» от России

              Видео

              советское оружие


              Сенцов намерен присвоить одно из важнейших достижений СССР

              новогодний чес


              Как наказать музыкантов за русофобию

              спор о транзите


              Украина угрожает воровством газа

              заказное убийство


              Организатор самой циничной авиакатастрофы в истории боялся только США

              последствия удара стихии


              Почему жертвы наводнения в Тулуне живут в бесчеловечных условиях

              Когнитивный диссонанс


              Алексей Алешковский: Последняя инстанция инакомыслия

              Стойкий характер


              Анна Долгарева: Русский Север – это и есть Россия в миниатюре

              Спорный законопроект


              Иван Соловьев: Закон о семейном насилии позволит сбыться предсказанию патриарха

              на ваш взгляд


              Сталкивались ли вы со случаями насилия в своей семье?

              Медведев в прямом эфире 5 декабря подведет итоги года

              27 ноября 2019, 12:19

              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати

              Глава российского правительства Дмитрий Медведев 5 декабря в прямом эфире на ТВ подведет итоги работы кабинета министров и расскажет об основных задачах, стоящих перед правительством, сообщает пресс-служба кабмина.

              «5 декабря Дмитрий Медведев в прямом эфире подведет итоги года в интервью представителям двадцати телеканалов первого и второго мультиплексов. В ходе интервью Дмитрий Медведев подведет итоги социально-экономического развития страны и работы правительства в уходящем году, расскажет об основных задачах, стоящих перед кабинетом министров», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

              «Разговор с Дмитрием Медведевым» в 12.00 5 декабря в прямом эфире начнут транслировать телеканалы «Россия 1», «Россия 24», ОТР, «Мир», «Мир 24», «Звезда», а также «Радио России», «Вести FM» и радио «Маяк». Также прямая трансляция интервью будет доступна в официальных каналах правительства в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube.

              Основные тезисы также будут размещаться в аккаунте правительства в Twitter, а кадры бэкстейджа и репортаж с площадки интервью будут доступны в официальном аккаунте правительства в Instagram


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............