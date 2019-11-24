Noize MC оштрафовали после баттла со Шнуровым

Полиция оштрафовала рэпера Noize MC (Ивана Алексеева) за использование нецензурной лексики во время поэтического баттла с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

Noize MC опубликовал в Instagram фото с двумя сотрудниками полиции, подписав его словами «за мат придется заплатить».

«Спасибо вам, что у меня есть на это деньги!» – написал рэпер.

Шнуров и Алексеев провели баттл на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве. Оба использовали ненормативную лексику, с чем, по всей видимости, и связан штраф, передает РИА «Новости».