Ракета из Газы попала в жилой дом на юге Израиля

Израильские СМИ опубликовали видео последствий прямого попадания ракеты, выпущенной с территории сектора Газа, в жилой дом в городе Нетивот.

Судя по кадрам, дому причинен большой материальный ущерб. Жильцы в момент взрыва находились в комнате безопасности и не пострадали, передает MIGnews.com.

Нетивот – город в южной части Израиля в 30 км от Ашкелона на западе и Беэр-Шевы на востоке.

Тем временем представитель так называемых «Комитетов народного сопротивления» Палестинской национальной администрации предупредил, что в ближайшее время будет совершено нападение на Израиль. «Был дан приказ атаковать чувствительные израильские цели, и это произойдет в ближайшие часы», – сказал Абу-Муджахада, добавив, что будут поражены «чувствительные цели».

По сообщениям в израильских СМИ, с утра вторника по Израилю уже выпущены 75 ракет. Командование армии предполагает, что боевые действия продлятся «несколько дней».

В то же время пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила информацию о ликвидации Военно-воздушными силами Израиля в секторе Газа двоих террористов, «представлявших немедленную и непосредственную опасность».

Ранее во вторник армейская пресс-служба Израиля сообщила, что палестинские радикалы выпустили из сектора Газа по Израилю по меньшей мере 50 ракет, 20 из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол».

Массированный ракетный удар по югу Израиля из сектора Газа наносят в качестве мести за ликвидацию израильскими военными командира «Исламского джихада» (организация запрещена в РФ) Баху Абу аль-Ата.