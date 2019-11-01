Около 23 тыс. школьников подали заявки на участие в олимпиаде Кружкового движения НТИ.Junior

Около 23 тыс. школьников подали заявки на участие в олимпиаде Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).Junior, новом проекте платформы «Россия – страна возможностей».

Олимпиада проводится впервые Кружковым движением Национальной технологической инициативы совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей», «Платформой НТИ» и «Российской венчурной компанией», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Особенностью новой олимпиады является специально подготовленные задания, направленные на развитие у школьников инженерного мышления, ответственности за общее дело и способности к командной работе. При решении задач выбранной сферы участники решают задания, максимально приближенные к реальным инженерно-техническим проблемам, которые расширяют кругозор и помогают выйти за рамки школьных предметов.

«Всего в олимпиаде этого года участвуют 22 тыс. 838 школьников 5–7 классов. Заявки пришли из 84 регионов России. По итогам регистрации среди участников – 13 тыс. 864 мальчика и 8 тыс. 974 девочки», – уточнил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Наибольшее количество заявок поступило из Московской области – 6 368. Второе место занимает Нижегородская область (2 289), третье – Новосибирская область с 2 112 заявками.

«Самыми популярными сферами среди участников стали «Технологии для человека», «Технологии для космоса» и «Технологии для среды обитания». Огромное количество людей в стране понимает, что в будущем будут востребованы специалисты в сфере технологий, и стремятся подготовить к этому детей, начиная с самого оптимального возраста, 10-12 лет. – прокомментировал президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев. – Мы очень надеемся, что формат олимпиады, подразумевающий несколько отборочных туров, очный финал, работу в команде, станет для ребят не разовым событием, а процессом образования, в результате которого сформируется интерес к новым для них областям».

Отборочный заочный этап для участников олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior завершается 3 ноября. Далее участников ждут финалы, которые пройдут с 23 ноября по 14 декабря в 16 городах: Великом Новгороде, Владивостоке, Волгограде, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Казани, Королеве, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Уфе, Чебоксарах, Якутске и Ярославле.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент Владимир Путин.

Олимпиада Кружкового движения НТИ – первая в России командная инженерная олимпиада для школьников и студентов, которая проводится Кружковым движением НТИ, Агентством стратегических инициатив и «Российской венчурной компанией» с 2015 года. Одна из целей олимпиады – создание условий для интеллектуального развития и вовлечения детей в современные инженерные практики, а также поддержка в профессиональной ориентации и осознанном выборе образовательных траекторий. С 2019-2020 учебного года при поддержке АНО «Россия – страна возможностей», «Платформы НТИ» и «Российской венчурной компании» проводится олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior для учеников 5-7 классов.