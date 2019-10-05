Мексика продолжит эксплуатацию SSJ-100

Россия и Мексика договорились о продолжении эксплуатации российских самолетов SSJ-100 мексиканской компанией Interjet, сообщил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву на телеканале «Россия 1».

«Мы проводили переговоры, договорились, что не будем жестко действовать с каждой стороны. Они [SSJ-100] пока эксплуатируются. Мы сейчас будем смотреть, как сделать так, чтобы мягко выйти из этой ситуации, не хоронить перевозчика – это крупная компания, Interjet», – сказал он, передает ТАСС.

Шувалов подчеркнул, что ВЭБ.РФ участвовала в переговорах как одна из кредитных организаций. «Были, в том числе, задействованы кредитные организации Европейского союза», – добавил глава корпорации.

По словам Шувалова, стороны нашли взаимопонимание, хотя и остаются вопросы к производителю по обеспечению сервиса и поставкам ремонтных комплектов.

Он также отметил, что другие государства Центральной Америки проявляют интерес к SSJ-100.

Летом СМИ сообщили, что последняя зарубежная авиакомпания, эксплуатирующая российские самолеты Sukhoi Superjet 100 – мексиканская Interjet – планирует продать их из-за тяжелого финансового положения. Однако в компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) заявили, что мексиканский авиаперевозчик Interjet не собирается отказываться от имеющихся самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100).