Опубликованы требования к дворецкому в лондонском доме богатой семьи из России

Опытный дворецкий, владеющий тремя языками, похожий на героя сериала «Дживс и Вустер» и проживающий в Лондоне приглашается для работы в богатую семью выходцев из России. Работать дворецкому предстоит во Франции, Италии, Великобритании и России. Объявление появилось на сайте Jobs in Childcare.

Кандидат на должность дворецкого обязательно должен проживать в Лондоне и разговаривать на русском языке, также он должен знать английский и французский языки. Платить дворецкому обещают от 3,5 тыс. до 5 тыс. фунтов стерлингов в месяц (около 288 тыс. – 412 тыс. рублей).

«Семье нравится сериал «Дживс и Вустер», и они хотят, чтобы кандидат обратил внимание на главного героя сериала (Дживса), чтобы увидеть, что ожидается от дворецкого», – говорится в объявлении на сайте.

Претендент должен иметь опыт работы в Великобритании, любить детей и уметь находить с ними общий язык, знать современные места и рестораны в Лондоне и на юге Франции, а также решать проблемы в школе, салоне и магазине. Отмечается, что сотрудник будет сопровождать семью в поездках.

Кроме того, семья указала требования к знаку зодиака дворецкого. Он должен быть Стрельцом, Девой, Водолеем, Козерогом или Львом.

Ранее дворецкий британской королевской семьи рассказал о недовольстве принца Уильяма Меган Маркл.