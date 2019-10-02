Москвичка умерла после операции по увеличению груди

В Москве 31-летняя женщина скончалась после пластической операции, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

Женщина делала операцию по увеличению груди, но через месяц после процедуры ее состояние ухудшилось и она была госпитализирована, передает РИА «Новости».

Несмотря на оказанную помощь, 1 октября женщина умерла от остановки сердца.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека», – сообщили в СК.

В рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы, которые покажут, связана ли пластическая операция женщины с ухудшением ее состояния.

Ранее в Москве девушка умерла после массажа лица в медицинском центре.