Россия и Китай решили создать центр космической погоды

Россия и Китай планируют создать глобальный центр космической погоды, заявил замдиректора по научной работе Института прикладной геофизики им. ак. Е.К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.

Центры космической погоды могут выдавать предупреждения об опасных явлениях космической погоды для принятия решения по вылету самолетов и изменению курса следования бортов в зависимости от гелиогеофизической обстановки.

«Сейчас в мире есть глобальный центр космической погоды в США и три региональных: первый – консорциум Канады, Австралии, Японии и Франции, второй – консорциум стран Евросоюза, третий – консорциум России и Китая», – передает РИА «Новости» слова Минлигареева.

«В данный момент наш институт совместно с Национальным центром космической погоды Китая ведет подготовку к подаче заявки на глобальный центр космической погоды», – добавил он.

Напомним, ранее в пятницу Минлигареев сообщил, что сильная солнечная буря может привести к массовым отключениям электричества, связи и систем водоснабжения на Земле и серьезным авариям космических аппаратов.

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