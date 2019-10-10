В палаточном лагере экоактивистов в Берлине нашли замаскированный дизель-генератор

В Сети появилось видео, на котором показан замаскированный досками дизель-генератор, используемый экологическими активистами в Берлине для своего палаточного лагеря.

Кадры были сделаны, как предполагается, в палаточном лагере движения экологических активистов «Восстание вымирающих» в Берлине. Дизельный генератор, который нужен активистам для оснащения палаточного лагеря электричеством, в связи с его «неэкологичностью» закрыт досками, пишет Daily Express.

Видео было размещено немецким политиком Алисой Вайдель. Запись стала вирусной – в Twitter ее просматривали в общей сложности 1,3 млн раз.

«Восстание вымирающих» (Extinction Rebellion) проводит акции по всему миру, блокируя движение в крупнейших городах, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии.

Споры вокруг деятельности экологических активистов разгорелись после выступления в ГА ООН 16-летней гражданки Швеции Греты Тунберг, которая выступила с обвинениями в адрес мировых лидеров.

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