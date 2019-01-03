Жертвами стихии на Филиппинах стали 120 человек

На Филиппинах в результате сильных дождей и оползней, вызванных тропической депрессией «Усман», погибли 122 человека.

Национальный совет по снижению рисков и управлению катастрофами (NDRRMC) рассказал о 122 погибших, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Rappler.

Кроме того, еще 28 человек считаются пропавшими без вести, около 60 получили ранения.

Всего стихия затронула более 75 тыс. человек, из них более 30 тыс. находятся в центрах для эвакуации.

От стихии, покинувшей Филиппины 30 декабря, больше всего пострадала провинция Южный Камаринес. Там сильные дожди вызвали сход оползней.

В субботу у филиппинского острова Минданао на юге островного государства произошло землетрясение магнитудой 7,2.