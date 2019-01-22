Стало известно, когда разбившийся под Мурманском бомбардировщик проходил ремонт

Разбившийся под Мурманском бомбардировщик Ту-22М3 в последний раз был на капремонте в 2012 году, рассказали в пресс-службе ПАО «Туполев».

«Самолет Ту-22М3, потерпевший крушение на авиабазе «Оленья» 22 января 2019 года, был произведен Казанским авиационным заводом им. Горбунова в 1986 году. Последний капитальный ремонт самолет проходил на 150 АРЗ (авиационном ремонтном заводе – прим. ВЗГЛЯД) в Калининграде в 2012 году», – цитирует РИА «Новости» заявление пресс-службы.

Также сообщается, что в расследовании причин катастрофы будут принимать участие специалисты компании-разработчика и производителя. «Туполев» принес соболезнования родным и близким погибших в крушении.

Напомним, Ту-22М3 разбился во время посадки на аэродром полка дальней авиации в Оленегорске. По словам Минобороны, крушение произошло из-за попадания в снежный заряд. На месте ЧП случился пожар. В результате погибли два члена экипажа, оставшиеся двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.