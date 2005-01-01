Кандидат в президенты Украины пообещал установить мир в Донбассе за полгода

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул, в воскресенье выдвинутый партией в президенты Украины, пообещал добиться мира в Донбассе за полгода.

На съезде партии «Оппозиционный блок – Партия мира и развития» в Запорожье политик заявил, что знает, как за пять лет коренным образом изменить ситуацию на Украине. «В первые же дни после нашей победы перестанут стрелять», – пообещал Вилкул, добавив, что на установление устойчивого мира в Донбассе потребуется шесть-восемь месяцев, передает РИА «Новости».

«Главное в нашем плане – это прямые переговоры с Америкой и Россией. Должна быть принята совместная компромиссная резолюция СБ ООН», – сказал он. «Как хочет Америка – не будет. Как хочет Россия – тоже не будет. Будет какой-то компромисс», – пообещал Вилкул.

В резолюции Совбеза ООН, по его словам, должна быть оговорена миротворческая миссия в Донбассе, в которой должны принять участие «дружественные и нейтральные страны», к коим политик отнес Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, Финляндию, Швецию и Австрию.

Кроме того, Вилкул предлагает ввести временную администрацию в Донбассе под эгидой ООН, провести выборы в соответствии с украинскими законами и с участием украинских политических партий.

«Далее должны быть приняты законопроекты в логике Минских соглашений. И полноценная реинтеграция Донбасса – экономическая и политическая», – сказал Вилкул.

Всего этого, по его оценке, реально добиться за полгода. Кроме того, добавил он, Украине следует закрепить внеблоковый статус страны в конституции.

Выборы президента запланированы на Украине 31 марта. Действующий президент страны Петр Порошенко начал неофициальную предвыборную кампанию с «томос-тура» по стране. В субботу он сфотографировался с деревенскими детьми, игравшими в хоккей самодельными клюшками.