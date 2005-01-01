В Москве за сутки искупались 460 тыс. человек

В проруби и купели, организованные в Москве на Крещение, за сутки окунулись около 460 тыс. человек, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Всего в крещенских купаниях приняли участие 460 тысяч человек. Значительно больше, чем в прошлом году», – передает слова представителя ведомства Елены Романовой РИА «Новости».

Она добавила, что крещение прошло спокойно и без происшествий.

Купания на православный праздник были организованы с 18.00 18 января до 18.00 19 января. Всего было организовано 59 мест для купаний.

Отметим, что президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье.