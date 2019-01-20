«Союз» собрались без финансирования НАСА модифицировать для полетов к Луне

НАСА не будет участвовать в финансировании модификации космического корабля «Союз» для полетов к Луне, сообщил высокопоставленный источник в ракетно-космической отрасли.

Модификацию планируется проводить «за свой счет», сообщил источник РИА «Новости».

Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что РКК «Энергия» готова параллельно созданию космического корабля «Федерация» модернизировать для полетов на Луну «Союз».

Рогозин заявил, что о модификации «Союза» попросило НАСА. В НАСА и Роскосмосе не прокомментировали эту информацию.