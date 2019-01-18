Рогозин заявил о намерении отправить космонавтов на Луну на «Союзах»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что РКК «Энергия» готова параллельно созданию космического корабля «Федерация» модернизировать для полетов на Луну пилотируемый аппарат «Союз».

«Всегда важно иметь альтернативную транспортную систему», – сказал глава госкорпорации, передает ТАСС.

Рогозин также заявил, что работы по модернизации «Союза» для полетов на Луну начнутся с 19 января, передает РИА «Новости».

Также глава госкорпорации уточнил, что Роскосмос планирует переименовать перспективный пилотируемый космический корабль «Федерация».

«Сейчас думаем над более приемлемым названием», – пояснил Рогозин.

Он добавил, что Роскосмос рассчитывает на новые «переговорные позиции» с НАСА по окололунной станции в связи с началом модернизации «Союза».

«Если Россия получит в ближайшие годы пилотируемый корабль, способный обеспечивать лифт между МКС и лунной орбиты, то у нас совершенно другие будут позиции на переговорах международного сотрудничества, в том числе с НАСА», – отметил Рогозин.

По словам Рогозина, Федерация будет очень тяжелым кораблем и потребует сверхтяжелую ракету.

«А «Союз-МС», он меньше, соответственно, его можно будет вывести на дальние орбиты двухпусковой схемой. Когда выводятся отдельно «Ангарой» «разгонники» (сам корабль выводится «Союзом-2»), стыкуются на орбите, в том числе при помощи российского сегмента МКС, и отправляются по дальнему маршруту», – сказал он.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что специалисты Роскосмоса и РКК «Энергия» начали разработку концепции транспортной системы для осуществления пилотируемых полетов на орбиту Луны.