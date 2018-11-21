Пентагон опроверг начало переброски американских военных из Сирии

Минобороны Соединенных Штатов пока не начало переброску американских военнослужащих из Сирии и занимается только логистическими вопросами, говорится в заявлении официального представителя штаба операции «Непоколебимая решимость», полковника сухопутных войск США Шона Райана.

По его словам, США «приняли ряд логистических мер для поддержания вывода [американских войск из Сирии], который был санкционирован», передает ТАСС.

«Из соображений безопасности мы не будем обсуждать конкретные передвижения войск и сроки. Однако мы подтверждаем, что на данный момент не была проведена переброска военнослужащих из Сирии», – отметил Райан.

Напомним, по последним сведениям, США направили к берегам Сирии десантный корабль с морскими пехотинцами и вертолетами.

Ранее в Совфеде прокомментировали противоречивые заявления США об уходе из Сирии.