В Совфеде прокомментировали противоречивые заявления США об уходе из Сирии

Российский сенатор, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал противоречивые заявления США об уходе из Сирии.

«Вместо вывода войск из Сирии получилась сумятица: Трамп обещал одно, а администрация, конгресс и союзники США хотят другого. В этой ситуации в Вашингтоне никак не могли решить, где поставить запятую в формуле: уйти нельзя остаться. Но, похоже, решили так: уйти нельзя, остаться», – написал сенатор в своем в Twitter.

Напомним, в конце минувшего года Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. Однако уже в первых числах января глава Белого дома заявил, что никогда не обещал быстрого вывода войск США из Сирии. После этого госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности Трампа к новым боевым действиям в Сирии.