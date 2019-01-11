В Госдуме предложили родителям первыми дать попробовать детям алкоголь

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов (ЛДПР) предложил родителям первыми дать попробовать детям алкоголь, чтобы обезопасить их от отравления некачественной продукцией.

«Конечно, рассказывать про алкоголь надо, но делать это нужно в семье. Нужно разъяснять, что не стоит его употреблять. В 16 лет ребенку можно дать бокал хорошего вина: «Попробуй, что это такое, чтоб тебе не нужно было идти, кого-то просить, чтобы тебе покупали суррогат. Не дай бог еще отравитесь», – заявил Свинцов агентству городских новостей «Москва».

По его словам, «все равно он (подросток) рано или поздно это попробует. Это необходимо делать. И большинство родителей делают именно так».

Помимо этого, он обратил внимание, что аналогичные беседы стоит проводить с детьми и по табаку. «Аналогично поступают и курящие родители - показывают, что сами курят, но хотят бросить. Такими методами это можно сделать», – добавил Свинцов.

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