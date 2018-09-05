ВСУ открыли огонь по югу ДНР

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли огонь по югу провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) из минометов калибра 120 мм.

Представители ДНР в СЦКК уточнили, что ВСУ подвергли обстрелу населенные пункты Ленинское и Коминтерново, передает ТАСС.

В Коминтерно в результате попадания снаряда загорелся жилой дом, подчеркнули в СЦКК.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что украинские силовики разработали план прорыва обороны ДНР на южном участке фронта.