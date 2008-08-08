Эксперт рассказал о деградации производственной культуры в космической отрасли

«Подобные случаи возникают либо при спешке, либо он просто по молодости не ощутил той ответственности, которая должна быть на его рабочем месте», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области космоса Иван Моисеев, комментируя решение сотрудника РКК «Энергия» заклеить специальным клеем отверстие на корабле «Союз МС-09», что привело к его разгерметизации.

«Это уже не первый такой случай. Падение спутников ГЛОНАСС состоялось по аналогичным причинам, когда контроль не сработал, и это говорит о технологической деградации, за которую ответственность несет не конкретный исполнитель, а вся цепочка руководителей до самого верха», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

По его словам, такое положение дел становится системой, «что особенно плохо выглядит на фоне успешно и безаварийно летающих ракет в других странах».

«Вместо того, чтобы заниматься повышением культуры производства и работать с кадрами, мы занимается прожектами», – подчеркнул Моисеев.

Собеседник также добавил, что «подобные случаи возникают либо при спешке и аврале, либо он просто по молодости и неопытности не ощутил той ответственности, которая должна быть на его рабочем месте».

«Но, повторюсь, обвинять одного человека – контрпродуктивно. Если бы это был единичный случай – тогда можно было сказать «ну попался такой», а если случаи повторяются – значит, это ошибка на более высоком уровне и недостаточное внимание к культуре производства», – считает эксперт.

«Нынешний руководитель Роскосмоса называл ситуацию в отрасли системным кризисом, причем сказал он об этом много лет назад, кажется, в 2012 году. За это время для подавления системного кризиса фактически ничего не сделано. Меняются одни проекты на другие. Постоянная чехарда с планами и проектами, а вот конкретной работы предприятиях не ведется», – заключил Моисеев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, причиной разгерметизации космического корабля «Союз МС-09» стал производственный брак. Отверстие во внутреннем корпусе, через которое выходил воздух, было просверлено еще на Земле.

Трещина появилась еще при изготовлении корабля, но ее не обнаружили при проверке на герметичность, поскольку виновный сотрудник заделал ее специальным клеем. Трещина не давала о себе знать и в течение двух месяцев полета, но когда клей подсох, он был выдавлен, открыв отверстие.

Производством корабля занималась РКК «Энергия». На предприятии уже началось внутреннее расследование.

Ранее считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита.

Отметим, что ранее производственный брак уже становился причиной масштабной космической аварии с колоссальными убытками. В 2015 году СК установил причины аварии российской ракеты-носителя «Протон-М» с тремя спутниками ГЛОНАСС, которая произошла летом 2013 года. По данным следователей, ракета упала из-за неправильно установленных датчиков угловых скоростей – монтажник поставил их с поворотом на 180 градусов от штатного положения.