Китай соединил Гонконг с материком скоростной железной дорогой

Власти Китая ввели в эксплуатацию участок высокоскоростной железной дороги, которая связала специальный административный район Гонконг с материковой частью страны.

Благодаря открытию нового участка железной дороги Гонконг получил прямое железнодорожное сообщение с 44 станциями на материковом Китае, передает РИА «Новости».

Из Пекина в Гонконг теперь можно добраться менее чем за 9 часов, преодолев около 2 тыс. километров примерно за 150 долларов в эконом классе. Поездка из Гонконга в Гуанчжоу после открытия нового участка скоростной железной дорогой занимает 47 минут.

Строительство гонконгского участка протяженностью 26 километров началось в 2010 году, однако сильно затянулось из-за протестов оппозиции и нехватки финансирования.

Генеральное консульство России в Гонконге сообщило, что «для удобства пассажиров пункты пограничного и таможенного контроля Гонконга и континентального Китая расположены в железнодорожном терминале Гонконга, в этой связи вокзал разделен на две зоны: «Порт Гонконга» и «Порт континентального Китая».

Напомним, в начало сентября стало известно, сколько средств потребуется на реализацию проекта строительства ВСМ Москва – Казань. Ранее были объявлены сроки строительства этой высокоскоростной магистрали.