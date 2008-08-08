Полицейские отравились неизвестным веществом в Британии

В городе Бидефорд на юго-западе Великобритании несколько полицейских отравились во время обыска в доме физика-ядерщика, якобы сотрудничавшего с Russia Today.

Правоохранители приехали на вызов в связи с ухудшением состояния женщины, которая находилась в доме 73-летнего физика Криса Басби, сообщает ФАН со ссылкой на The Sun.

После обыска полицейские почувствовали себя плохо. Медики оказали им первую помощь, в данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает.

Ученый был арестован, он ожидает допроса.

По некоторым данным, в доме физика расположена лаборатория, где он занимался разработкой отравляющего вещества, которое планировал опробовать на знакомой женщине, передает «Ридус».

Британские СМИ сообщают, что Басби якобы несколько раз выступал на телеканале Russia Today, а также критиковал действия британского правительства в связи с инцидентом в Солсбери, передает «Пятый канал».

Напомним, в конце августа в Британии опечатали квартиру с «опасным» веществом.

До этого, в июне, два британца, по утверждению Лондона, подверглись воздействию «Новичка», которым до этого были отравлены в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.